  3. AFAD duyurdu: Akdeniz'de peş peşe üç deprem
Akdeniz'de aynı bölgede art arda üç deprem oldu. AFAD ilk depremin büyüklüğünü 5,2 olarak açıkladı. Bu depremin ardından 3,5 ve 4,7 büyüklüğünde iki deprem daha oldu. Depremler, KKTC, Antalya ve Adana'da da hissedildi.

Akdeniz'de art arda üç deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, ilk deprem saat 12.31'de gerçekleşti. Depremin büyüklüğü 5,2 olarak açıklandı.

Sarsıntı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Antalya ve Adana'da da hissedildi.

Bu depremin ardından saat 12.36'da ikinci bir deprem kaydedildi. Bu depremin büyüklüğü 3,5 olarak açıklanırken, aynı bölgede saat 12.41'de 4,8 büyüklüğünde üçüncü deprem meydana geldi.

Sosyal medyada birçok kullanıcı, depremi hissettiğine ilişkin paylaşım yaptı.

Depremin ardından şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

Gündem
Deprem Haberleri

