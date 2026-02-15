AFAD duyurdu: Akdeniz'de sabaha karşı korkutan deprem
Akdeniz'de saat 05.36'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
En yakın yerleşim merkezine 194,54 kilometre uzaklıkta oluşan depremin 6,28 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Akdeniz - [194.54 km] Anamur (Mersin)
Tarih:2026-02-15
Saat:05:36:13 TSİ
Enlem:34.37444 N
Boylam:32.06694 E
Derinlik:6.28 km
