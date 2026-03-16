AFAD duyurdu: Akdeniz'de şiddetli deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 09:46'da 4.8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 15 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.
March 16, 2026
Büyüklük:4.8 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2026-03-16
Saat:09:46:20 TSİ
Enlem:34.16367 N
Boylam:25.5645 E
Derinlik:15 km
