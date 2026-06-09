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AFAD duyurdu: Antalya Kaş açıklarında deprem

AFAD'ın verilerine göre, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında saat 08.56'da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 8.28 km olarak ölçüldü.

Haber Merkezi
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AFAD duyurdu: Antalya Kaş açıklarında deprem
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AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre, Antalya açıklarında bir deprem meydana geldi. Saat 08.56'da kaydedilen sarsıntının merkez üssünün Kaş açıkları olduğu ve depremin büyüklüğünün 4 olarak ölçüldüğü bildirildi.

 