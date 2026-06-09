AFAD duyurdu: Antalya Kaş açıklarında deprem
AFAD'ın verilerine göre, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında saat 08.56'da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 8.28 km olarak ölçüldü.
AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre, Antalya açıklarında bir deprem meydana geldi. Saat 08.56'da kaydedilen sarsıntının merkez üssünün Kaş açıkları olduğu ve depremin büyüklüğünün 4 olarak ölçüldüğü bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 9, 2026
Büyüklük:4.0 (Ml)
Yer:Akdeniz - [191.22 km] Kaş (Antalya)
Tarih:2026-06-09
Saat:08:56:55 TSİ
Enlem:34.74861 N
Boylam:28.34194 E
Derinlik:8.28 km
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