AFAD duyurdu! Antalya Kaş'ta deprem
AFAD, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 13.10’da, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.
Kaş'a 45 km mesafede gerçekleşen deprem 13.29 km derinlikte oluştu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 29, 2024
Büyüklük:3.5 (Mw)
Yer:Akdeniz - [45.49 km] Kaş (Antalya)
Tarih:2024-08-29
Saat:13:10:48 TSİ
Enlem:35.89333 N
Boylam:29.13667 E
Derinlik:13.29 km
Detay:https://t.co/7PW9NfNqRB@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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