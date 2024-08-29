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AFAD duyurdu! Antalya Kaş'ta deprem

AFAD, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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AFAD duyurdu! Antalya Kaş'ta deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 13.10’da, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.

Kaş'a 45 km mesafede gerçekleşen deprem 13.29 km derinlikte oluştu.

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