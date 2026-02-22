AFAD duyurdu: Antalya Kaş'ta deprem
Antalya'nın Kaş ilçesinde sabah saatlerinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, Antalya'da sabah saatlerinde 3.5 deprem meydana geldi.
Saat 07:58'de kaydedilen sarsıntının merkez üssü Kaş olarak açıklandı.
Söz konusu sarsıntının derinliği 17.14 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 22, 2026
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Akdeniz - [83.94 km] Kaş (Antalya)
Tarih:2026-02-22
Saat:07:58:17 TSİ
Enlem:35.805 N
Boylam:28.59056 E
Derinlik:17.14 km
Detay:https://t.co/MHkeSz7ACp@afadbaskanlik