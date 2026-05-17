AFAD duyurdu: Antalya Kaş'ta deprem
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD, Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Yerin yaklaşık 13 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem saat 06.03'te kaydedildi.
Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 17, 2026
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Akdeniz - [280.52 km] Kaş (Antalya)
Tarih:2026-05-17
Saat:06:03:27 TSİ
Enlem:34.12194 N
Boylam:27.70528 E
Derinlik:12.82 km
Detay:https://t.co/MqegGJAk55@afadbaskanlik