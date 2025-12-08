AFAD duyurdu: Antalya'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Antalya'da 3.6 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından depreme ilişkin verileri paylaştı.

Buna göre, saat 12:34'te merkezi Antalya'nın Kemer ilçesi olan bir deprem yaşandı.

Depremin büyüklüğü 3.6 olarak ölçüldü. AFAD'a göre sarsıntının derinliği ise 16.93 kilometre oldu.

Aynı günde saat 03:31'de merkez üssü Konyaaltı olan 4.3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedilmişti.

Van'ın Tuşba ilçesinde de dün gece 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.