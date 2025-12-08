  1. Ekonomim
  3. AFAD duyurdu: Antalya'da 3.6 büyüklüğünde deprem
AFAD'ın verilerine göre, saat 12:34'te merkez üssü Antalya'nın Kemer ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği 16.93 kilometre olarak ölçüldü.

Haber Merkezi
Antalya'da 3.6 büyüklüğünde deprem yaşandı. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından depreme ilişkin verileri paylaştı.

Buna göre, saat 12:34'te merkezi Antalya'nın Kemer ilçesi olan bir deprem yaşandı.

Depremin büyüklüğü 3.6 olarak ölçüldü. AFAD'a göre sarsıntının derinliği ise 16.93 kilometre oldu.

Aynı günde saat 03:31'de merkez üssü Konyaaltı olan 4.3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedilmişti.

Van'ın Tuşba ilçesinde de dün gece 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

