AFAD duyurdu! Antalya'da 4.5 büyüklüğünde deprem
AFAD, Antalya'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Sarsıntı yerin 7 km altında yaşanırken can ve mal kaybı konusunda henüz açıklama yapılmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Antalya'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Sarsıntı yerin 7 km altında yaşanırken can ve mal kaybı konusunda henüz açıklama yapılmadı.
Herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi
Antalya'da meydana gelen 4.5 büyüklüğünde deprem 7 km derinliğinde gerçekleşti. 16.51'de gerçekleşen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 3, 2025
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Akdeniz - Antalya Körfezi - [00.46 km] Alanya (Antalya)
Tarih:2025-01-03
Saat:16:51:04 TSİ
Enlem:36.53056 N
Boylam:31.98722 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/E9Gg4Tp62p@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi