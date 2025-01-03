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AFAD duyurdu! Antalya'da 4.5 büyüklüğünde deprem

AFAD, Antalya'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Sarsıntı yerin 7 km altında yaşanırken can ve mal kaybı konusunda henüz açıklama yapılmadı.

Haber Merkezi
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AFAD duyurdu! Antalya'da 4.5 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Antalya'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Sarsıntı yerin 7 km altında yaşanırken can ve mal kaybı konusunda henüz açıklama yapılmadı.

Herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi

Antalya'da meydana gelen 4.5 büyüklüğünde deprem 7 km derinliğinde gerçekleşti. 16.51'de gerçekleşen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. 

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