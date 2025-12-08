AFAD duyurdu: Antalya'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Antalya'da 4.9 büyüklüğünde deprem yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından depreme ilişkin verileri paylaştı.

Buna göre, saat 13:21'de merkezi Antalya'nın Serik ilçesi olan bir deprem yaşandı.

Depremin büyüklüğü 4.9 olarak ölçüldü. AFAD'a göre sarsıntının derinliği ise 28.25 kilometre oldu.

Kandilli: 5.2 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi de sosyal medya hesabından depreme ilişkin verileri paylaştı.

Kandilli'nin ölçümüne göre depremin büyüklüğü 5.2, sarsıntının derinliği ise 95.2 kilometre olarak kaydedildi.

Bir saat önce 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD'ın verilerine göre, saat 12:34'te de merkez üssü Antalya'nın Kemer ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği 16.93 kilometre olarak ölçüldü.

Aynı günde saat 03:31'de merkez üssü Konyaaltı olan 4.3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedilmişti.