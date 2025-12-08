AFAD duyurdu: Antalya'da 4.9 büyüklüğünde deprem
AFAD'ın verilerine göre, saat 13:21'de merkez üssü Antalya'nın Serik ilçesi olan 4.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği 28.25 kilometre olarak ölçüldü.
Antalya'da 4.9 büyüklüğünde deprem yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından depreme ilişkin verileri paylaştı.
Buna göre, saat 13:21'de merkezi Antalya'nın Serik ilçesi olan bir deprem yaşandı.
Depremin büyüklüğü 4.9 olarak ölçüldü. AFAD'a göre sarsıntının derinliği ise 28.25 kilometre oldu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 8, 2025
Büyüklük:4.9 (Mw)
Yer:Serik (Antalya)
Tarih:2025-12-08
Saat:13:21:35 TSİ
Enlem:37.15444 N
Boylam:30.85556 E
Derinlik:28.25 km
Detay:https://t.co/4UwkvyJ0uI@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli: 5.2 büyüklüğünde deprem
Kandilli Rasathanesi de sosyal medya hesabından depreme ilişkin verileri paylaştı.
Kandilli'nin ölçümüne göre depremin büyüklüğü 5.2, sarsıntının derinliği ise 95.2 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 8, 2025
TOPALLI-AKSU (ANTALYA) https://t.co/nEppp5GgSk
08.12.2025, 13:21:32 TSİ
Büyüklük: 5.2
Derinlik: 95.2 km#Kandilli
Bir saat önce 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD'ın verilerine göre, saat 12:34'te de merkez üssü Antalya'nın Kemer ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği 16.93 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 8, 2025
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Akdeniz - Antalya Körfezi - [17.75 km] Kemer (Antalya)
Tarih:2025-12-08
Saat:12:34:09 TSİ
Enlem:36.67278 N
Boylam:30.765 E
Derinlik:16.93 km
Detay:https://t.co/d7T8MmmxX9@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Aynı günde saat 03:31'de merkez üssü Konyaaltı olan 4.3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedilmişti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 8, 2025
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Konyaaltı (Antalya)
Tarih:2025-12-08
Saat:03:31:56 TSİ
Enlem:36.77139 N
Boylam:30.54111 E
Derinlik:20.75 km
Detay:https://t.co/puQPxuQpjV@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi