AFAD duyurdu: Antalya'da deprem
AFAD, saat 16:11'de Antalya Aksu'da 3.8 büyüklüğünde 50.53 km derinliğinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Saat 16:11'de Antalya Aksu'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 50.53 km olarak ölçüldü.
#DEPREM
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Aksu (Antalya)
Tarih:2025-12-16
Saat:16:11:03 TSİ
Enlem:37.03361 N
Boylam:30.86944 E
Derinlik:50.53 km
