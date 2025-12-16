  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. AFAD duyurdu: Antalya'da deprem
Takip Et

AFAD duyurdu: Antalya'da deprem

AFAD, saat 16:11'de Antalya Aksu'da 3.8 büyüklüğünde 50.53 km derinliğinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AFAD duyurdu: Antalya'da deprem
Takip Et

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Saat 16:11'de Antalya Aksu'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 50.53 km olarak ölçüldü.