AFAD duyurdu: Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
AFAD verilerine göre Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde yerin 19.27 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Akdeniz açıklarında 4.0 büyüklüğünde, yerin 19.27 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.
Deprem, Antalya'nın Kaş ilçesine yaklaşık 145.5 kilometre uzaklıkta saat 09:28'de kaydedildi.
Büyüklük:4.0 (Ml)
Yer:Akdeniz - [145.52 km] Kaş (Antalya)
Tarih:2026-02-24
Saat:09:28:23 TSİ
Enlem:35.01278 N
Boylam:28.88472 E
Derinlik:19.27 km
