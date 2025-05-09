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AFAD duyurdu: Artvin'de hissedilen bir deprem meydana geldi

AFAD, Gürcistan'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Söz konusu deprem, Artvin'de de hissedildi.

Haber Merkezi
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AFAD duyurdu: Artvin'de hissedilen bir deprem meydana geldi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Gürcistan’ın Samegrelo-Zemo Svaneti bölgesindeki Zugdidi kentinde saat 10.53’te 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

7 km derinliğinde gerçekleşen deprem Artvin'de de hissedildi.

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