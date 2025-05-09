AFAD duyurdu: Artvin'de hissedilen bir deprem meydana geldi
AFAD, Gürcistan'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Söz konusu deprem, Artvin'de de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Gürcistan’ın Samegrelo-Zemo Svaneti bölgesindeki Zugdidi kentinde saat 10.53’te 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
7 km derinliğinde gerçekleşen deprem Artvin'de de hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 9, 2025
Büyüklük:3.6 (Mw)
Yer:Zugdidi, Samegrelo-Zemo Svaneti (Gürcistan) - [119.84 km] Hopa (Artvin)
Tarih:2025-05-09
Saat:10:53:42 TSİ
Enlem:42.56778 N
Boylam:41.88833 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/sJ08WE33vw@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi