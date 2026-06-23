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AFAD duyurdu: Aydın'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Aydın’ın Germencik ilçesinde saat 14:04’te 3.9 büyüklüğünde, 7.3 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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AFAD duyurdu: Aydın'da 3.9 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 14:04'te Aydın'ın Germencik ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

Depremin derinliği 7.3 kilometre olarak ölçüldü. 

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