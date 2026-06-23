AFAD duyurdu: Aydın'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Aydın’ın Germencik ilçesinde saat 14:04’te 3.9 büyüklüğünde, 7.3 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 14:04'te Aydın'ın Germencik ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
Depremin derinliği 7.3 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 23, 2026
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Germencik (Aydın)
Tarih:2026-06-23
Saat:14:04:35 TSİ
Enlem:37.91833 N
Boylam:27.59167 E
Derinlik:7.3 km
Detay:https://t.co/qwdEq5hgyU@afadbaskanlik