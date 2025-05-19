AFAD duyurdu! Aydın'da deprem oldu
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) açıkladı. Aydın'ın Germencik ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Aydın'ın Germencik ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, sarsıntının yerin 8.77 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 19, 2025
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Germencik (Aydın)
Tarih:2025-05-19
Saat:15:58:26 TSİ
Enlem:37.89222 N
Boylam:27.57528 E
Derinlik:8.77 km
Detay:https://t.co/pRl78wWVtT@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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