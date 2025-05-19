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AFAD duyurdu! Aydın'da deprem oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) açıkladı. Aydın'ın Germencik ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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AFAD duyurdu! Aydın'da deprem oldu
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Aydın'ın Germencik ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, sarsıntının yerin 8.77 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu.

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