  3. AFAD duyurdu: Aydın'da korkutan deprem
AFAD duyurdu: Aydın'da korkutan deprem

AFAD'ın verilerine göre, Aydın'ın Didim ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Aydın'ın Didim ilçesinde 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Saat 09:38'de gerçekleşem depremin, 7.04 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Sındırgı depreminde hasar alan bina kendiliğinden yıkıldı (Video)
