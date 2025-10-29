AFAD duyurdu: Aydın'da korkutan deprem
AFAD'ın verilerine göre, Aydın'ın Didim ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Aydın'ın Didim ilçesinde 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Saat 09:38'de gerçekleşem depremin, 7.04 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
