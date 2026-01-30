AFAD duyurdu: Aydın'da korkutan deprem
Aydın'dan deprem meydana geldi. AFAD saat 06:17 sularında gerçekleşen Germencik merkezli sarsıntıya ilişkin ilk verileri paylaştı. Yere yakın gerçekleşen deprem kuvvetli hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Aydın'da 3,8 büyüklüğünde deprem oldu. Merkez üssü Germencik ilçesi olan depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.
Yere yakın gerçekleşen sarsıntı kuvvetli hissedilirken, bölge halkı kısa süreli panik yaşadı. Şuan için herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 30, 2026
Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Germencik (Aydın)
Tarih:2026-01-30
Saat:06:17:30 TSİ
Enlem:37.90333 N
Boylam:27.48806 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/oBXTd45ngH@afadbaskanlik