AFAD duyurdu: Aydın'da korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Aydın'da 3,8 büyüklüğünde deprem oldu. Merkez üssü Germencik ilçesi olan depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.

Yere yakın gerçekleşen sarsıntı kuvvetli hissedilirken, bölge halkı kısa süreli panik yaşadı. Şuan için herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadı.