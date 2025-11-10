AFAD duyurdu: Balıkesir sabaha karşı depremle sarsıldı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 05.48'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 13,25 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 10, 2025
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-11-10
Saat:05:48:57 TSİ
Enlem:39.21722 N
Boylam:28.13944 E
Derinlik:13.25 km
Detay:https://t.co/JExGN0AMoZ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi