  AFAD duyurdu: Balıkesir Sındırgı yine sallandı!
AFAD duyurdu: Balıkesir Sındırgı yine sallandı!

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde bir deprem daha kaydedildi. AFAD verilerine göre, saat 12.46’da meydana gelen depremin büyüklüğü 3.6, derinliği ise 14.57 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD duyurdu: Balıkesir Sındırgı yine sallandı!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 12.46'da, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 14.57 kilometre olarak ölçüldü.

