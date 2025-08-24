AFAD duyurdu: Balıkesir Sındırgı yine sallandı!
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde bir deprem daha kaydedildi. AFAD verilerine göre, saat 12.46’da meydana gelen depremin büyüklüğü 3.6, derinliği ise 14.57 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 24, 2025
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-08-24
Saat:12:46:53 TSİ
Enlem:39.23722 N
Boylam:28.03722 E
Derinlik:14.57 km
Detay:https://t.co/avjGLNz6Vy@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi