AFAD duyurdu! Balıkesir Sındırgı yine sallandı

AFAD'ın verilerine göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 10.39'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 10.39'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 12.05 olarak ölçüldü.

