AFAD duyurdu! Balıkesir Sındırgı yine sallandı
T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 10.39'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 12.05 olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 6, 2025
Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-11-06
Saat:10:39:12 TSİ
Enlem:39.21333 N
Boylam:28.18778 E
Derinlik:12.05 km
