AFAD duyurdu: Balıkesir Sındırgı'da 3.8 büyüklüğünde deprem
AFAD'a göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 09:29'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki 6.1 büyüklüğündeki depremin artçıları devam ediyor. AFAD'a göre saat 09:29'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
#DEPREM
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-08-31
Saat:09:29:17 TSİ
Enlem:39.15722 N
Boylam:28.18694 E
Derinlik:9.88 km
Detay:
AFAD verilerine göre; depremin derinliği 9.8 kilometre Kandilli'ye göre ise depremin derinliği 13.8 kilometre olarak kayıtlara geçti. Kandilli depremin büyüklüğünü 4.1 olarak ölçtü.
#DEPREM
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
31.08.2025, 09:29:17 TSİ
Büyüklük: 4.1
Büyüklük: 4.1
Derinlik: 13.8 km