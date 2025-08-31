AFAD duyurdu: Balıkesir Sındırgı'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki 6.1 büyüklüğündeki depremin artçıları devam ediyor. AFAD'a göre saat 09:29'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre; depremin derinliği 9.8 kilometre Kandilli'ye göre ise depremin derinliği 13.8 kilometre olarak kayıtlara geçti. Kandilli depremin büyüklüğünü 4.1 olarak ölçtü.