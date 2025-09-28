AFAD duyurdu: Balıkesir Sındırgı'da 3.8 büyüklüğünde deprem
AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin saat 11:20'de gerçekleştiğini duyurdu.
Sarsıntı, yaklaşık 12 kilometre derinlikte meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 28, 2025
Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-09-28
Saat:11:20:04 TSİ
Enlem:39.22056 N
Boylam:28.18278 E
Derinlik:12.13 km
Detay:https://t.co/3IEPs6my7F@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi