AFAD duyurdu: Balıkesir Sındırgı'da 3.8 büyüklüğünde deprem

AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin saat 11:20'de gerçekleştiğini duyurdu.

Sarsıntı, yaklaşık 12 kilometre derinlikte meydana geldi.

