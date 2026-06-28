AFAD duyurdu: Balıkesir Sındırgı'da 4 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 11.33 kilometre altında gerçekleşen deprem, saat 15:56'da kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 15:56'da Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
Depremin derinliği 11.33 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 28, 2026
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2026-06-28
Saat:15:56:12 TSİ
Enlem:39.18667 N
Boylam:28.12139 E
Derinlik:11.33 km
Detay:https://t.co/v6HUKCxhYJ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi