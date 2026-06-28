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AFAD duyurdu: Balıkesir Sındırgı'da 4 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 11.33 kilometre altında gerçekleşen deprem, saat 15:56'da kaydedildi.

Haber Merkezi
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AFAD duyurdu: Balıkesir Sındırgı'da 4 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 15:56'da Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

Depremin derinliği 11.33 kilometre olarak ölçüldü. 

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