AFAD duyurdu: Balıkesir Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde deprem
AFAD, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 7.14 kilometre olarak kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 11:58'de Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
Depremin derinliği 7.14 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 9, 2025
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-11-09
Saat:11:58:50 TSİ
Enlem:39.22667 N
Boylam:28.01389 E
Derinlik:7.14 km
Detay:https://t.co/GngaCZzaPE@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi