  3. AFAD duyurdu: Balıkesir Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde deprem
AFAD, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 7.14 kilometre olarak kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 11:58'de Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

Depremin derinliği 7.14 kilometre olarak ölçüldü.

 

