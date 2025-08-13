  1. Ekonomim
  3. AFAD duyurdu: Balıkesir yine sallandı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Balıkesir'de meydana gelen 6,1 büyüklüğünde depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor.  Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin derinliği 8.4 km olarak ölçüldü.

 

