AFAD duyurdu: Balıkesir yine sallandı
AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3,5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, sarsıntının yerin 6.99 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 28, 2026
Büyüklük:3.5 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2026-01-28
Saat:09:19:00 TSİ
Enlem:39.18222 N
Boylam:28.29972 E
Derinlik:6.99 km
Detay:https://t.co/lY0py5ySBL@afadbaskanlik