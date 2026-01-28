  1. Ekonomim
  3. AFAD duyurdu: Balıkesir yine sallandı
AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3,5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, sarsıntının yerin 6.99 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.