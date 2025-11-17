AFAD duyurdu: Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 03.32'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 6 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Büyüklük:4.0 (Ml)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-11-17
Saat:03:32:48 TSİ
Enlem:39.23444 N
Boylam:28.16889 E
Derinlik:6 km
