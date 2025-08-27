AFAD duyurdu: Balıkesir'de 4.2 büyüklüğünde deprem
Balıkesir Sındırgı'da bir deprem daha meydana geldi. Depremin büyüklüğünün 4.2 olduğu belirtildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 9,7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 27, 2025
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-08-27
Saat:10:29:18 TSİ
Enlem:39.19611 N
Boylam:28.21833 E
Derinlik:9.07 km
Detay:https://t.co/SK13HXcUOa@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi