AFAD duyurdu: Balıkesir'de 4.2 büyüklüğünde deprem

Balıkesir Sındırgı'da bir deprem daha meydana geldi. Depremin büyüklüğünün 4.2 olduğu belirtildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta 4,0 büyüklüğünde deprem

Deprem Haberleri

AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta 4,0 büyüklüğünde deprem
