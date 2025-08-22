  1. Ekonomim
AFAD duyurdu: Balıkesir’de 4.3 büyüklüğünde deprem

10 Ağustos'ta 6.1'lik depremle sallanan Balıkesir'de artçılar devam ediyor. AFAD, son olarak bugün saat 15.21'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu.

10 Ağustos’taki 6.1’lik depremle sarsılan Balıkesir’de artçı sarsıntılar sürüyor.

AFAD, bugün saat 15.21’de Sındırgı’da 4.3 büyüklüğünde ve 5.5 km derinliğinde yeni bir deprem yaşandığını bildirdi.

Kandilli Rasathanesi de bugün saat 15.21’de Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4,4 büyüklüğünde ve 7,4 km derinliğinde bir deprem kaydetti.

