AFAD duyurdu: Balıkesir’de 4.3 büyüklüğünde deprem
10 Ağustos'ta 6.1'lik depremle sallanan Balıkesir'de artçılar devam ediyor. AFAD, son olarak bugün saat 15.21'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu.
10 Ağustos’taki 6.1’lik depremle sarsılan Balıkesir’de artçı sarsıntılar sürüyor.
AFAD, bugün saat 15.21’de Sındırgı’da 4.3 büyüklüğünde ve 5.5 km derinliğinde yeni bir deprem yaşandığını bildirdi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 22, 2025
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-08-22
Saat:15:21:40 TSİ
Enlem:39.25056 N
Boylam:28.20278 E
Derinlik:5.5 km
Detay:https://t.co/Mq183IS0kO@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi de bugün saat 15.21’de Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4,4 büyüklüğünde ve 7,4 km derinliğinde bir deprem kaydetti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) August 22, 2025
SINDIRGI (BALIKESIR) https://t.co/lrXYvEKLm6
22.08.2025, 15:21:40 TSİ
Büyüklük: 4.4
Derinlik: 7.4 km#Kandilli