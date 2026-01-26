  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. AFAD duyurdu: Balıkesir'de 4,4 büyüklüğünde deprem
Takip Et

AFAD duyurdu: Balıkesir'de 4,4 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 03.47'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AFAD duyurdu: Balıkesir'de 4,4 büyüklüğünde deprem
Takip Et

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 14,78 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Benzine zam gelecek: İşte 26 Ocak 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam gelecek: İşte 26 Ocak 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji'den 9 il için sarı kodlu uyarı: Yağmur ve rüzgara dikkat! İşte hava durumu tahminleriMeteoroloji'den 9 il için sarı kodlu uyarı: Yağmur ve rüzgara dikkat! İşte hava durumu tahminleriGündem
Altın fiyatlarında yeni rekor! İşte 26 Ocak 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıAltın fiyatlarında yeni rekor! İşte 26 Ocak 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıFinans
Dolar/TL bugün ne kadar? (26 Ocak 2026 dolar - Euro fiyatları)Dolar/TL bugün ne kadar? (26 Ocak 2026 dolar - Euro fiyatları)Finans

 

Balıkesir beşik gibi! Gece yarısı bir deprem daha meydana geldi

Deprem Haberleri

Balıkesir beşik gibi! Gece yarısı bir deprem daha meydana geldi
Bu konularda ilginizi çekebilir
deprem