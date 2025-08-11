  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. AFAD duyurdu: Balıkesir'de bir deprem daha meydana geldi
Takip Et

AFAD duyurdu: Balıkesir'de bir deprem daha meydana geldi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Balıkesir'de 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AFAD duyurdu: Balıkesir'de bir deprem daha meydana geldi
Takip Et

Balıkesir adeta beşik gibi sallanıyor. Dün gerçekleşen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından 200’ü aşkın artçı sarsıntı yaşandı. Bölgeden korkutan yeni bir deprem haberi daha geldi.

4 büyüklüğünde deprem oldu

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 14.15'te 4 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Merkez üssü Sındırgı olan depremin derinliği ise 10.54 kilometre olarak kaydedildi.

TMSF, Ekotürk'e el koydu: Kanala kayyum atanacakTMSF, Ekotürk'e el koydu: Kanala kayyum atanacakGündem

 

Balıkesir depremi sonrası Kandilli'den tsunami açıklamasıBalıkesir depremi sonrası Kandilli'den tsunami açıklamasıGündem

 

Gündem
Son dakika: Çanakkale Havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı
Son dakika: Çanakkale Havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı
Kâmil Koç'tan sahte SMS mesajlarına ilişkin açıklama
Kâmil Koç'tan sahte SMS mesajlarına ilişkin açıklama
Bakan Tunç açıkladı: Süresiz nafakaya yeni düzenleme sinyali
Bakan Tunç açıkladı: Süresiz nafakaya yeni düzenleme sinyali
Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili, Türkiye'ye geliyor
Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili, Türkiye'ye geliyor
TBMM'deki komisyonda İYİ Parti için ayrılan kontenjan AK Parti, CHP ve DEM Parti arasında paylaştırıldı
Komisyonda İYİ Parti için ayrılan kontenjan AK Parti, CHP ve DEM Parti arasında paylaştırıldı
Ticaret Bakanlığı duyurdu: İki oda kokusunun satışı yasaklandı
Ticaret Bakanlığı duyurdu: İki oda kokusunun satışı yasaklandı