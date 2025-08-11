AFAD duyurdu: Balıkesir'de bir deprem daha meydana geldi
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Balıkesir'de 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu.
Balıkesir adeta beşik gibi sallanıyor. Dün gerçekleşen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından 200’ü aşkın artçı sarsıntı yaşandı. Bölgeden korkutan yeni bir deprem haberi daha geldi.
4 büyüklüğünde deprem oldu
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 14.15'te 4 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Merkez üssü Sındırgı olan depremin derinliği ise 10.54 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 11, 2025
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-08-11
Saat:14:15:05 TSİ
Enlem:39.21778 N
Boylam:28.19222 E
Derinlik:10.54 km
Detay:https://t.co/Aq6aGyYsuv@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi