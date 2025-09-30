AFAD ve Kandilli duyurdu! Balıkesir'de bir deprem daha oldu
AFAD, Balıkesir Sındırgı'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.
AFAD, Balıkesir Sındırgı'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 16.16 km olarak kayda geçti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 30, 2025
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-09-30
Saat:12:03:19 TSİ
Enlem:39.19278 N
Boylam:28.24194 E
Derinlik:16.16 km
Detay:https://t.co/4MDqvr4wk0@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı
Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.9 olarak verdi. Ayrıca Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü sarsıntının yerin 7.6 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) September 30, 2025
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) https://t.co/cvQcJjP3wY
30.09.2025, 12:03:19 TSİ
Büyüklük: 3.9
Derinlik: 7.6 km#Kandilli