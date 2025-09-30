  1. Ekonomim
AFAD ve Kandilli duyurdu! Balıkesir'de bir deprem daha oldu

AFAD, Balıkesir Sındırgı'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.

AFAD, Balıkesir Sındırgı'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 16.16 km olarak kayda geçti.

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.9 olarak verdi. Ayrıca Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü sarsıntının yerin 7.6 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.

