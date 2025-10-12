AFAD duyurdu: Balıkesir'de bir deprem daha oldu
Balıkesir Sındırgı'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir Sındırgı'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD depremin derinliğini ise 10.28 kilometre olarak açıkladı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 12, 2025
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-10-12
Saat:09:33:34 TSİ
Enlem:39.21694 N
Boylam:28.1175 E
Derinlik:10.28 km
