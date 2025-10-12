  1. Ekonomim
Balıkesir Sındırgı'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD duyurdu: Balıkesir'de bir deprem daha oldu
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir Sındırgı'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD depremin derinliğini ise 10.28 kilometre olarak açıkladı.

 

