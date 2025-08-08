AFAD duyurdu: Balıkesir'de deprem!
AFAD, Balıkesir Sındırgı merkezli 3.9'luk deprem olduğunu duyurdu. Saat 03.21'deki sarsıntı 9.97 kilometre derinlikte kaydedildi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AFAD’ın verilerine göre, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 03.21’de, yerin 9.97 kilometre derinliğinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 8, 2025
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-08-08
Saat:03:21:31 TSİ
Enlem:39.24278 N
Boylam:28.065 E
Derinlik:9.97 km
Detay:https://t.co/wSwOA9ZtVb@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Gündem