  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. AFAD duyurdu: Balıkesir'de deprem!
Takip Et

AFAD duyurdu: Balıkesir'de deprem!

AFAD, Balıkesir Sındırgı merkezli 3.9'luk deprem olduğunu duyurdu. Saat 03.21'deki sarsıntı 9.97 kilometre derinlikte kaydedildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AFAD duyurdu: Balıkesir'de deprem!
Takip Et

AFAD’ın verilerine göre, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 03.21’de, yerin 9.97 kilometre derinliğinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Gündem
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
'İBB davası borsası' iddiası: Özel'in adını açıkladığı avukat gözaltına alındı
'İBB davası borsası' iddiası: Özel'in adını açıkladığı avukat gözaltına alındı
Eski bakan Safa Reisoğlu hayatını kaybetti
Eski bakan Safa Reisoğlu hayatını kaybetti
CHP’li Yücel: Fatih Altaylı’nın boş koltuğundan bile korktular
CHP’li Yücel: Fatih Altaylı’nın boş koltuğundan bile korktular
Karabük'teki orman yangını yeniden başladı! 80 haneli köy tahliye edildi
Karabük'teki orman yangını yeniden başladı! 80 haneli köy tahliye edildi
Bakan Fidan: Suriye'nin verdiği mücadeleyi desteklemeye devam edeceğiz
Bakan Fidan: Suriye'nin verdiği mücadeleyi desteklemeye devam edeceğiz