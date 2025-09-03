  1. Ekonomim
AFAD duyurdu: Balıkesir'de deprem

AFAD Balıkesir'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 10:55 sularında Balıkesir Sındırgı'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 10 km olarak kaydedildi.

