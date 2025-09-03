AFAD duyurdu: Balıkesir'de deprem
AFAD Balıkesir'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 10:55 sularında Balıkesir Sındırgı'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 10 km olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 3, 2025
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-09-03
Saat:10:55:50 TSİ
Enlem:39.25389 N
Boylam:28.03639 E
Derinlik:10 km
Detay:https://t.co/zXsPOBbim3