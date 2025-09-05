  1. Ekonomim
AFAD Saat 09:48'de Balıkesir Sındırga'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD duyurdu: Balıkesir'de deprem!
T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir Sındırga’da saat 09:48’de 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin 10,15 kilometre derinlikte gerçekleştiği açıklandı.

