AFAD duyurdu: Balıkesir'de deprem!
AFAD Saat 09:48'de Balıkesir Sındırga'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir Sındırga’da saat 09:48’de 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin 10,15 kilometre derinlikte gerçekleştiği açıklandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 5, 2025
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-09-05
Saat:09:48:11 TSİ
Enlem:39.19889 N
Boylam:28.205 E
Derinlik:10.15 km
Detay:https://t.co/2CG30GyzF9@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi