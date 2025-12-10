  1. Ekonomim
  3. AFAD duyurdu: Balıkesir'de deprem
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.