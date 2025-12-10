AFAD duyurdu: Balıkesir'de deprem
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 10, 2025
Büyüklük:3.7 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-12-10
Saat:16:18:51 TSİ
Enlem:39.18472 N
Boylam:28.27472 E
Derinlik:7 km
Detay: