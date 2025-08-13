  1. Ekonomim
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD duyurdu: Balıkesir'de korkutan deprem!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.30'da merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 8,68 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

