AFAD duyurdu: Balıkesir'de korkutan deprem!
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.30'da merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 8,68 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 12, 2025
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-08-13
Saat:00:30:24 TSİ
Enlem:39.19333 N
Boylam:28.16833 E
Derinlik:8.68 km
Detay:https://t.co/EoEUGV42Mk@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi