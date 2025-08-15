AFAD duyurdu: Balıkesir'de peş peşe depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı!nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 10,19 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

4,3 büyüklüğünde deprem

Söz konusu depremin ardından bu kez yine Sındırgı ilçesinde 4,3 büyüklüğünde ikinci deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 13.13'te meydana gelen bu depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.

Her iki depremin ardından herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.