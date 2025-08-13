  1. Ekonomim
  3. AFAD duyurdu: Balıkesir'deki depremin ardından bin 235 artçı sarsıntı yaşandı
AFAD, Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bin 235 artçının meydana geldiğini duyurdu.

Yıkımlara ve bir kişinin yaşamını yitirmesine neden olan Balıkesir Sındırgı'daki artçılar sürüyor. AFAD artçıların sayısını açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "10 Ağustos’ta Sındırgı’da (Balıkesir) meydana gelen Mw 6.1 büyüklüğündeki depremden sonra, 13 Ağustos saat 09:30 itibarıyla 1235 adet artçı deprem meydana gelmiştir. Büyüklüğü 4.0’ın üzerinde olan deprem sayısı 19’dur" denildi.

