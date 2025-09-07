AFAD duyurdu: Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın duyurduğuna göre saat 12:35'te Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.2 km olarak ölçüldü. Deprem Manisa ve İzmir'de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ise Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğünü 5.1 olarak ölçtü. Kandilli'nin ölçümüne göre depremin derinliği 13.7 km.

Kandilli ikinci ve üçüncü depremi de duyurdu

Kandilli Rasathanesi Sındırgı ilçesinin Sinandede bölgesinde Yaylacık'taki depremin ardından ikinci bir depremin geldiğini de duyurdu. Rasathane bu depremin büyüklüğünü 4.1 olarak ölçtü.

Kandilli ikinci depremin ardından 3.9 büyüklüğünde Ormaniçi bölgesinde de üçüncü bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

AFAD: Olumsuz durum bulunmamaktadır

AFAD, bölgede meydana gelen depremin ardından olumsuz bir durum bulunmadığını aktardı.

Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 12.35’te meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.



Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.



Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. https://t.co/DSMaJfZp8o — AFAD (@AFADBaskanlik) September 7, 2025

İçişleri Bakanı: Tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sındırgı'daki depremin ardından AFAD ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına derhal başladığını duyurdu.