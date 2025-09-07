AFAD duyurdu: Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem
AFAD'ın duyurduğuna göre saat 12:35'te Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremin ardından yine Sındırgı'da 4.1 ve 3.9 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.
Büyüklük:4.9 (Ml)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-09-07
Saat:12:35:09 TSİ
Enlem:39.17528 N
Boylam:28.16556 E
Derinlik:7.72 km
Kandilli Rasathanesi ise Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğünü 5.1 olarak ölçtü. Kandilli'nin ölçümüne göre depremin derinliği 13.7 km.
07.09.2025, 12:35:08 TSİ
Büyüklük: 5.1
Derinlik: 13.7 km#Kandilli
Kandilli ikinci ve üçüncü depremi de duyurdu
Kandilli Rasathanesi Sındırgı ilçesinin Sinandede bölgesinde Yaylacık'taki depremin ardından ikinci bir depremin geldiğini de duyurdu. Rasathane bu depremin büyüklüğünü 4.1 olarak ölçtü.
07.09.2025, 12:41:58 TSİ
Büyüklük: 4.1
Derinlik: 14.0 km#Kandilli
Kandilli ikinci depremin ardından 3.9 büyüklüğünde Ormaniçi bölgesinde de üçüncü bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
07.09.2025, 12:38:53 TSİ
Büyüklük: 3.9
Derinlik: 7.5 km#Kandilli
AFAD: Olumsuz durum bulunmamaktadır
AFAD, bölgede meydana gelen depremin ardından olumsuz bir durum bulunmadığını aktardı.
Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.
İçişleri Bakanı: Tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sındırgı'daki depremin ardından AFAD ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına derhal başladığını duyurdu.
Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır.
