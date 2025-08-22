AFAD duyurdu: Bingöl’de deprem oldu
Merkez üssü Bingöl’ün Solhan ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 12:30’da merkez üssü Bingöl’ün Solhan ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 17 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 22, 2025
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Solhan (Bingöl)
Tarih:2025-08-22
Saat:12:30:57 TSİ
Enlem:39.02861 N
Boylam:41.06833 E
Derinlik:17.67 km
Detay:https://t.co/TuyoevCyxr@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi