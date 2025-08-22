  1. Ekonomim
AFAD duyurdu: Bingöl’de deprem oldu

Merkez üssü Bingöl’ün Solhan ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 12:30’da merkez üssü Bingöl’ün Solhan ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 17 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

