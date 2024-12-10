AFAD duyurdu! Bingöl'de korkutan deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bingöl merkezde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgilere göre, Bingöl merkezde korkutan bir deprem meydana geldi. Açıklanan verilere göre depremin şiddeti 3.5 olarak kayıtlara geçti. Saat 13.31’de meydana gelen depremin derinliği ise 8,42 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 10, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Merkez (Bingöl)
Tarih:2024-12-10
Saat:13:31:30 TSİ
Enlem:39.04083 N
Boylam:40.39667 E
Derinlik:8.42 km
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