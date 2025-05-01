AFAD duyurdu, Bodrum'da gece saatlerinde korkutan deprem
Muğla'nın Bodrum ilçesinde saat 02.48'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.48'de merkez üssü Bodrum olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 30, 2025
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Bodrum (Muğla)
Tarih:2025-05-01
Saat:02:48:10 TSİ
Enlem:37.005 N
Boylam:27.65722 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/VXKujuPXPv@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi