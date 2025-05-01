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AFAD duyurdu, Bodrum'da gece saatlerinde korkutan deprem

Muğla'nın Bodrum ilçesinde saat 02.48'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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AFAD duyurdu, Bodrum'da gece saatlerinde korkutan deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.48'de merkez üssü Bodrum olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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