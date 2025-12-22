  1. Ekonomim
AFAD duyurdu: Bolu'da deprem

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bolu'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
AFAD'ın internet sitesinde ve sosyal medya hesabında yer alan bilgiye göre, Bolu'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 8.43 km olarak ölçüldü.