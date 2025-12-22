AFAD duyurdu: Bolu'da deprem
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bolu'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AFAD'ın internet sitesinde ve sosyal medya hesabında yer alan bilgiye göre, Bolu'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 8.43 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 22, 2025
Büyüklük:3.5 (Mw)
Yer:Merkez (Bolu)
Tarih:2025-12-22
Saat:14:37:12 TSİ
Enlem:40.80417 N
Boylam:31.89111 E
Derinlik:8.43 km
Detay:https://t.co/ZzxrakY0Pz@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi