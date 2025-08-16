AFAD duyurdu: Çanakkale'de deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 09.01'de, merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Sarsıntının derinliği 11.56 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 16, 2025
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Ayvacık (Çanakkale)
Tarih:2025-08-16
Saat:09:01:27 TSİ
Enlem:39.56444 N
Boylam:26.10611 E
Derinlik:11.56 km
Detay:https://t.co/nDnJoud5j0@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi