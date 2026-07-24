AFAD duyurdu: Çanakkale'de deprem
AFAD'ın verilerine göre Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde saat 14.01'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD'ın verilerine göre, deprem 24 Temmuz 2026 Cuma günü saat 14.01'de kaydedildi. Merkez üssü Ege Denizi'nde, Ayvacık'a yaklaşık 34,8 kilometre uzaklıkta olan depremin 13,38 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 24, 2026
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [34.80 km] Ayvacık (Çanakkale)
Tarih:2026-07-24
Saat:14:01:59 TSİ
Enlem:39.36533 N
Boylam:25.6895 E
Derinlik:13.38 km
Detay:https://t.co/kyQYgMY0Gq@afadbaskanlik