AFAD duyurdu! Çanakkale'de korkutan deprem
AFAD, Çanakkalede meydana gelen depremin 3.9 büyüklüğünde gerçekleştiğini açıkladı. Deprem, 33.84 km derinliğinde meydana geldi.
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AFAD verilerine göre Çanakkale'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ege Denizi'nde meydana gelen deprem 33.84 km derinliğinde gerçekleşti. Depremin Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine 50.84 km uzaklıkta gerçekleştiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 21, 2024
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Ege Denizi - [50.84 km] Ayvacık (Çanakkale)
Tarih:2024-08-21
Saat:10:35:27 TSİ
Enlem:39.10778 N
Boylam:25.72167 E
Derinlik:33.84 km
Detay:https://t.co/7w0L5p8PVp@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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