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AFAD duyurdu! Çanakkale'de korkutan deprem

AFAD, Çanakkalede meydana gelen depremin 3.9 büyüklüğünde gerçekleştiğini açıkladı. Deprem, 33.84 km derinliğinde meydana geldi.

Haber Merkezi
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AFAD duyurdu! Çanakkale'de korkutan deprem
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AFAD verilerine göre Çanakkale'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ege Denizi'nde meydana gelen deprem 33.84 km derinliğinde gerçekleşti. Depremin Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine 50.84 km uzaklıkta gerçekleştiği belirlendi. 

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