  3. AFAD duyurdu: Çankırı'da deprem
AFAD duyurdu: Çankırı'da deprem

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD duyurdu: Çankırı'da deprem
Edinilen bilgiye göre, saat 12.24'te merkez üssü Çankırı'nın Ilgaz ilçesi olan bir deprem meydana geldi. AFAD'dan açıklanan veriye göre depremin büyüklüğü 3.5 olarak ölçüldü. Sarsıntının yerin 10.43 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Olumsuzluk yaşanmazken, deprem bölgedeki vatandaşlar tarafından hissedildi.

