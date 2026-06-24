AFAD duyurdu: Datça açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 11:25’te 4.9 büyüklüğünde, 8.39 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 11:25'te Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
Depremin derinliği 8.39 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 24, 2026
Büyüklük:4.9 (Mw)
Yer:Akdeniz - [189.04 km] Datça (Muğla)
Tarih:2026-06-24
Saat:11:25:48 TSİ
Enlem:35.06278 N
Boylam:26.84472 E
Derinlik:8.39 km
Detay:https://t.co/I8j7TgGLHM@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi