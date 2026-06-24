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AFAD duyurdu: Datça açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 11:25’te 4.9 büyüklüğünde, 8.39 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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AFAD duyurdu: Datça açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 11:25'te Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

Depremin derinliği 8.39 kilometre olarak ölçüldü. 

 

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